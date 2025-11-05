Demirtaş: Komisyon, Öcalan ile görüşsün

DEM Parti heyeti, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, Demirtaş’ın mesajını kamuoyuyla paylaştı. Demirtaş mesajında, “Meclis çözüm komisyonunun İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşmesi gerekir” dedi. Hatimoğulları ise AİHM kararını hatırlatarak, “Demirtaş, Yüksekdağ ve arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı” dedi.

Abone ol

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), bugün Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti.

DEMİRTAŞ'TAN 'İMRALI' ÇAĞRISI

Ziyaretin ardından Hatimoğulları, Demirtaş'ın mesajını okudu. Demirtaş mesajında, komisyonunun Öcalan'ı dinlemesi gerektiğini vurguladı.

Demirtaş, "Meclis çözüm komisyonunun cesur bir karar alarak en kısa zamanda sayın Abdullah Öcalan ile görüşmeye gitmesini umuyor, bekliyor ve diliyoruz. Çünkü 50 yıllık çatışma, köklü ve kalıcı olarak bitiyor. 50 yıldır bu meselede güvenlik politikaları öncelendi ve bunun sonucunda ne yazık ki bu ülke onbinlerce gencini, canını kaybetti. Şimdi de bugüne kadar denenmeyen denenmelidir ve milletvekilleri gerekirse siyasi riskler göze alarak barış için yeni bir sayfa açmak için İmralı'ya gitmelidir" ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları ise ziyaretin ardından şunları söyledi:

"Bugün Edirne Cezaevi'nin önünden sesleniyoruz. Dün Kobani kumpas davası ile birlikte arkadaşlarımızın gözaltına alınıp tutuklanmasının 10. yılına girdik. Arkadaşlarımızın bir kısmı, sevgili Selahattin Demirtaş burada.

Az önce İstanbul Milletvekilimiz Cengiz Çiçek ile beraber sevgili Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret ettik. Bütün Türkiye halklarına selamlarını ve sevgilerini ilettiler. Kobani kumpas davası Türkiye tarihinde hem hukuksal hem siyasi açıdan kapkara bir leke olarak varlığını devam ettiriyor. Arkadaşlarımız hukuksuz bir şekilde hapishanede.

AİHM'in çok önemli bir kararı var. Hatta bir değil üç tane kararı var. 2018, 2020 ve 2025. Bu en sonuncu karara itiraz süresinin son gününde Türkiye'nin bir itirazı gerçekleşti ama bu itiraz AİHM tarafından reddedildi ve böylece AİHM kararı artık kesinleşti. Bununla ilgili parti avukatlarımız gerekli girişimlerde bulunmuşlardır. Bizler şimdi bir sonuç beklemekteyiz.

Beklediğimiz sonuç Türkiye'nin taraf olduğu AİHM kararının hayata geçirilmesi ve bir dakika dahi beklemeden sevgili Demirtaş, Yüksekdağ ve bütün tutuklu arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.

'BU DAVA DEMOKRATİK SİYASETE DARBE'

Bu dava demokratik siyasete bir darbedir. Sayın Öcalan'ın yapmış olduğuçağrı ile Türkiye yeni bir sürecin içerisinde. AİHM kararının gerçekleştirilmesi bu sürecin gelişebilmesi, barışın toplumsallaşması için son derece önemli bir güven sağlayacaktır. Arkadaşlarımızın serbest kalması ile birlikte atılacak mühim adımlar vardır. Barış sürecinin ve demokratik siyasetinin önünü ardına kadar açmasına vesile olacaktır. Yargı uzun zamandır siyasetin, iktidarın sopası olarak ne yazık ki muhalefete karşı en sert şekilde uygulanmaktadır. Yargıyı siyasetin sopası yapmaktan vazgeçin.

Siyasetçiler özgür olursa hapishanede değilse dışarda yurttaşının yanında olursa işte o zaman biz gerçek bir demokratik siyasetin başlamış olduğuna inancımız artar. Kobani kumpas davasında tutuklu bulunan sevgili Demirtaş, Yüksekdağ ve bütün arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.

Biz de diyoruz ki Demirtaş'ın da ifade ettiği gibi savaşın son bulması için, onurlu barışı bu topraklarda tesis edebilmek için milletvekilleri bütün riskleri göze alarak İmralı'ya gitmeli ve yepyeni bir barış sayfasının açılması için tarihi rolleri oynamalıdır."