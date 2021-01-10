Demirtaş kadar Erdoğan’ı sevemeyenler!..

Durum bugün öyle bir hal aldıki muhalefetin sınır tanımayan Tayyip Erdoğan düşmanlık anlayışı ülkelerinin istikbali noktasında kendilerini “Dahili ve Harici bedhahlar” şeklinde yorumlatmaya başlattı!..

Bu nasıl bir anlayış nasıl bir akıl tutulması ki içine düştükleri çukurdan kurtulması gerekenler çamura saplanmaya devam ediyor!..



Bu nasıl kin, nasıl düşmanlık nasıl bir muhalefet ki bu ülkede hiç bir şey doğru yapılmıyor!..

Bu ülkeyi yönetenlerin tek bir icraatını bile beğenmeyen , sürekli felaket edebiyatı yapıp millet üzerinden algı operasyonu çeken, küresel güçlerin piyonu gibi değirmenlerine su taşıyan böylesine çarpık ve kör bir zihniyeti Cumhuriyet tarihi görmedi!...



Adeta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “ Ben ülkemin bekası için dışardaki düşmanlarımla (ABD, AB, Yunanistan, İsrail vs ) başa çıkarım Allah beni içerdeki muhalefettin hainliklerinden korusun” dedirtme noktasına getirdiler…

Acı ama gerçek!..



İktidar olabilmek için ülkesinin çöküşü üzerinde inşa etme uğraşında olan bir muhalefet gerçeği ne yazık ki!..



Öyle bir psikolojik vaka ki Türkiye’nin güçlenmesi onları korkutuyor!..



*



Baksanıza!



Bu ülkede her şey yanlış!..



Hakimi-Savcıyi güvenmezler…



Polise “katil” diyeni desteklerler…



Diyarbakır annelerine “politik” derler…



Teröristi “Özgürlük abidesi” gösterirler…



Rektör atanır beğenmez provokatör olurlar...



Terör ile mücadeledeki başarıyı hazmedemezler...



PKK’nın siyasi kanadı HDP’yi “demokrasi kahramanı “ ilan ederler…



PKK için yürekten “terör örgütü” diyemezler…



PKK ile ilişkili görevden alınan Belediye Başkanları sahiplenirler…



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye karşıtlığı kararlarını savunurlar!..



Koro halinde “Demirtaş’ı bırakın” diye devleti suçlarlar…





Tayyip Erdoğan’a düşmanlık Selahattin Demirtaş’a sevgi beslerler!



Halkı sokağa döken Trump için “ yargılansın” derlerler ama halkı sokağa döküp 48 kişinin ölümüne sebep olan Demirtaş'ı savunurlar!..

Say…



Say…



Bitmiyor..



Öyle bir illeti…



Öyle bir zilletki …



Bu ülkenin kahraman güvenlik güçlerinin terör ile mücadelesindeki başarısından da...

Dünyanın hayranlıkla izlediği bu ülkenin Milli Savunma Sanayi Hamlesinden...

Rahatsız olurlar!..

Siz hiç bu muhalefetin ağzından dünyanın konuştuğu Selçuk Bayraktar için tek kelime hakkını teslim eden söz duydunuz mu?

100 kez Selahattin Demirtaş sevicisi oldular ama bir kez Selçuk Bayraktar sevici olamadılar!..

Herhalde iktidar olsalar Dünyanın hayranlık duyduğu İHA ve SİHA üretim merkezlerini kapatacaklar!..



Gözlerini öyle bir Tayyip Erdoğan düşmanlığı bürümüş ki milli ne varsa hepsinden rahatsızlık duyanların buluşması bu!..



Bakıyorum...

Yerli Otomobil üretimine başlanacak olmasına bir kelamları yok!..

Hatta yermek için uğraşıyorlar!..



Karadeniz’de Doğal gaz bulunur millet sevinir bunlar " Nerden çıktı bu şimdi " diye üç maymunu oynarlar…

Akdeniz’de sondaj çalışmaları için “Ne işimiz var orada” diye Fransız olurlar...



S-400’leri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın RTE’ nin Külliyenin güvenliği için aldığını iddia edecek kadar alçalmanın sınırını tanımazlar!..



Şöyle bakın...

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi ve taçlandırılmasını içten içe hiç hazmedemezler…



İMF ile borçların sıfırlanmasını, kapıya konmasından öyle rahatsızdırlar ki araların da "Niye İMF'den borç almıyoruz " diyenler ortaya çıkar!..



Dolar-Euro arttığı zaman zil çalıp oynarlar, düştüğü zaman “ Ya bu ülkeye yine nereden para girdi?” diye hayıflanırlar...

Yatırımlardan öyle bir rahatsız olurlar ki bir kulp takmak için uğraşırlar, İsrail ile ekonomik iş birliği onları rahatsız etmez Katar'a savaş açarlar!



Kemal Bey bir yandan…



Merali hanım öteki yandan…



Temeli hazır kıta…

Ahmet hocası, Babacan’ını baksanıza “Çakma Solcu” olmuşlar…

Hatta daha ötesi!..

Her birinin Tayyip Erdoğan düşmanlığı tavan yapıyor!.



Yani;



Ülkelerinin başarısı bunlar içine dert olmuş durumda!..



Gördük…



Tayyip Erdoğan’a oy veren öğretmene bile hakaret eden bir zihniyet!..



Öyle bir akıl tutulması ki bu…

Küresel güçlerin Tayyip Erdoğan düşmanlığını her gördüklerinde avuçlarını ovuşturuyorlar!..



Küresel güçlerin Büyükelçileri gibiler..



Bakıyoruz!..

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’ye, AB' ye, AİHM'e haddini bildirirken ABD' den önce elçileri gibi bizim "MANDACI" muhalefetten cevap gelir!..



CHP zaten maşallah “ABD elçiliği “ gibi!..

***

Öyle bir CHP'ki...

Atatürk'ün partisi kimliğini tamamen noktalamış...

Gerçek Mustafa Kemal severler partiden dışlanmış!..

Parti kimlerin elinde!..



Bir örnek verelim mi ?

2013 yılında CHP Grup Disiplin Kurulu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na “CIA ajanı” dediği gerekçesiyle Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın “uyarılmasına” karar veriyor..



Yılmaz açıklamasında bakın ne diyor!..

Wikileaks belgesinde ABD Adana Konsolosluğunun ABD Ankara Büyükelçiliğine gönderdiği kriptolarda Sezgin Tanrıkulu için 'Uzun zamandır konsolosluğumuzun kontak kişisi' deniyorsa, yine bir başka kriptoda ABD işgali altındaki Irak’ta Abu Garib hapishanesindeki işkence fotoğraflarının tekrar Türk basınında yayınlanmasından ve ABD nin Müslümanlar üzerindeki olumlu imajının zedelemesinden Sezgin Tanrıkulu’nun endişe duyduğundan söz ediliyorsa. CHP nin bu belgeleri görmezden gelmesi mümkün değildir.” demiş!..

Savrulma işte bu!..

Bu CHP içindeki Amerikancı anlayışının aslında deşifresi!..

Sezgin Tanrıkulları, Canan Kaftancuoğulları neden bütün tepkilere rağmen baş tacı!..

Ya CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz’ün skandalı!..

ABD’de 3 Kasım seçimlerinin galibi ilan edilen Joe Biden yönetiminden ilk beklentilerinin "Türkiye’de demokrasiye vurgu yapması" olduğunu söylemesi unutulur mu?

12 Eylül 80 darbesi öncesi " Kahrolsun ABD... Yaşasın Bağımsız Türkiye " diyerek yollara düşün eylemler yapan solcuların, devrimcilerin CHP'si bugün ne yapıyor?

"Yaşasın Amerika.. Umudumuz Biden " diyerek ABD'ye karşı "Bağımsız Türkiye " mücadelesi veren Tayyip Erdoğan'a karşı ABD ile ittifak yapıyor!

Yalan mı?

Yeter ki Tayyip Erdoğan gitsin diye;

Yunandan çok Yunan’ cı…



Ermeni’den çok Ermenici…



ABD’den çok Amerikancı..



AB’den çok Avrupacı…



kesilmiş durumdalar!..



Yani bugün küresel güçlerden medet ummakta görülmemiş yetenekli bir muhalefet anlayışı gerçeği var...



Türkiye Cumhuriyeti Devletinin mutsuzluğu üzerine mutluluk kurmaya çalışan aslında dışarıdan kurgulandığı yani iplerin başka ellerde olduğu belli olan dünya görüşleri birbirini hiç benzemezler Tayyip Erdoğan düşmanlığında sınır tanımıyor!..



Öyle ki;



Tarih 9.10.2012 günü Kılıçdaroğlu TBMM kürsüsünden Suriye ilgili ilgili görüşlerini aktarırken Ahmet Davutoğlu’ na diyor ki;



"Çapsızlığı bilinen bir Dışişleri Bakanıyla yola çıkılırsa olacağı budur. Bunun bilmek için engin bilgiye gerek yok. Bunu ancak ileri derecede geri zekalı biri yapar"..

Allah aşkına elini vicdanına koyan kim bunların aksini inkar edebilir?

Gerçekler çok acıdır!..



İşte bugünkü Tayyip Erdoğan düşmanlarının buluştuğu Kemal Beyin deyimi ile “Çapsız” bir muhalefet gerçeğini yaşıyor güzel ülkemiz!..

İktidar olabilmek için bu güzel ülkenin mutsuzluğu üzerine mutluluk kurmaya çalışan bir muhalefet anlayışını Türk Milleti haketmiyor!..

Evet haketmiyor!..





















