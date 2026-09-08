Demirtaş duyurmuştu: Selçuk Mızraklı tahliye edildi

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, yaklaşık 7 yılın ardından Edirne Cezaevi’nden tahliye edildi. Cezaevi çıkışında Mızraklı’yı eşi Zeynep Mızraklı ile DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar karşıladı.

ÖNCE İSTANBUL’A ARDINDAN DİYARBAKIR’A GİDECEK

Tahliyesinin ardından ilk olarak İstanbul’a gitmesi beklenen Mızraklı’nın burada yazar İsmail Beşikçi’yi ziyaret edeceği, ardından Sırrı Süreyya Önder’in mezarına gideceği belirtildi.

Mızraklı’nın daha sonra Diyarbakır’a geçerek ilk olarak annesi ve babasının mezarlarını ziyaret etmesi bekleniyor.

Mızraklı’nın kentte ayrıca Mehdi Zana, Tahir Demirtaş, Tahir Elçi, Mehmed Uzun ve İlhan Diken’in mezarlarını ziyaret edeceği kaydedildi.

2019’DA GÖREVDEN ALINDI

Selçuk Mızraklı, 2019 yerel seçimlerinde HDP’den Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı seçildi.

Mızraklı, İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Ağustos 2019’da görevden alındı ve aynı gün belediyeye kayyım atandı.

Cezaevindeki son 5 yılını eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile aynı koğuşta geçiren Mızraklı’nın tahliye edileceğini daha önce Demirtaş duyurmuştu.

DEMİRTAŞ TAHLİYEYİ ÖNCEDEN DUYURMUŞTU

Selahattin Demirtaş, Mızraklı’nın tahliyesine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

“Son beş yıldır ben ona emanettim, o bana emanetti. Salı sabahı buradan çıkacak, akşamına da Diyarbakır Havaalanında olacak. Artık size emanettir.”