Demir eksikliği hayatınızı sil baştan değiştirebilir!

Vücudun yeterli miktarda demir almaması birçok hastalığa davetiye çıkartıyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Demir, demir eksikliği ve anemi arasındaki farklara dikkat çekerek, doğru tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler paylaştı

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Demir eksikliği, vücudun yeterli miktarda demir alamaması veya kullanamaması sonucu ortaya çıkan yaygın bir sağlık sorunudur. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Demir, demir eksikliği ve anemi arasındaki farklara dikkat çekerek, doğru tedavi yöntemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Demir eksikliğinin vücutta halsizlik, yorgunluk ve unutkanlık gibi sorunlara yol açabileceğini belirten Doç. Dr. Demir, özellikle kadınların, vejetaryen bireylerin ve sindirim sistemi problemi yaşayan hastaların risk altında olduğunu söyledi.

DEMİR EKSİKLİĞİ VE ANEMİ AYNI ŞEY DEĞİL

Demir eksikliğinin, kanda demir seviyelerinin normalin altında olması durumu olduğunu belirten Doç. Dr. Esra Demir, demir eksikliği anemisinin ise demir eksikliğine bağlı olarak kan değerlerinde düşüş yaşanması olduğunu vurguladı. Demir eksikliği olan her hastada anemi görülmeyebileceğini belirten Doç. Dr. Demir, “Demir eksikliği yaşayan kişilerde halsizlik, yorgunluk, unutkanlık, hafıza problemleri ve konsantrasyon güçlüğü gibi şikâyetler sıkça görülür. Bu nedenle demirin öncelikle doğal yollarla gıdalardan alınmasını tavsiye ederiz” dedi.

HANGİ GIDALAR DEMİR AÇISINDAN ZENGİN?

Demirin en iyi kaynaklarının yeşil yapraklı sebzeler ve et ürünleri olduğunu söyleyen Doç. Dr. Demir, bazı bireylerin yeterli demir almadığını veya emilim problemleri nedeniyle demir eksikliği yaşadığını dile getirdi. “Vejetaryen bireylerin beslenme düzenlerinden ötürü demiri yeterince alamayacakları için demir eksikliği gelişebilir aynı zamanda mide ya da barsak problemlerinde demir alımı normal olsa bile emilim problemi olacağı için demir eksikliği gelişebilir gibi durumlarda medikal tedavilere başvuruyoruz” şeklinde konuştu.

TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL OLMALI

Demir eksikliğinde hem ağızdan alınan ilaçların hem de damar yoluyla verilen demir tedavilerinin uygulanabileceğini belirten Doç. Dr. Demir, “Demir takviyesinin dozu, yaşa ve cinsiyete göre değişiklik gösterir. Örneğin, erkekler, kadınlar ve gebe hastalar için normal kan değerleri farklıdır. Bu nedenle demir tedavisi kişiye özel olarak planlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

FAZLA DEMİR ZARARLI OLABİLİR

Demirin gereğinden fazla alınmasının vücutta birikmelere neden olabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Demir, özellikle karaciğerde biriken aşırı demirin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. “Kan değerleri bilinmeden ve doktor önerisi olmadan demir takviyesi almak sakıncalıdır. Ağızdan alınan takviyelerde bu risk daha azdır ancak damar yoluyla alınan demir tedavilerinde doz aşımı ciddi sorunlara neden olabilir” uyarısında bulundu.

KADINLAR DÜZENLİ OLARAK KAN DEĞERLERİNİ KONTROL ETMELİ

Özellikle menopoz öncesi kadınların yılda en az bir kez demir seviyelerini ölçtürmeleri gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Demir, adet dönemlerinde kaybedilen demirin yerine konulmasının önemine dikkat çekti. “Hastalar, demir eksikliği tedavisine başladıktan bir iki ay sonra kendilerini iyi hissettiklerinde tedaviyi yarıda bırakıyor. Ancak demir depoları tamamen dolmadan tedavi sonlandırılmamalıdır. Aksi takdirde demir eksikliği kısa sürede tekrarlayabilir” dedi.

MENAPOZ SONRASI VE ERKEKLERDE DEMİR EKSİKLİĞİ

Menopoz sonrası dönemde veya erkek hastalarda demir eksikliğinin altında yatan farklı bir sağlık sorununun olabileceğini ifade eden Doç. Dr. Demir, “Eğer vejetaryen olmayan bir bireyde demir eksikliği tespit ediliyorsa, mutlaka ileri tetkikler yapılmalıdır. Normal beslenen erkekler ve menopoz sonrası kadınlar da demir eksikliği beklemediğimiz bir durumdur ve bağırsak ya da mide problemlerinin habercisi olabilir” diye konuştu.

DAMARDAN DEMİR TAKVİYESİ DİKKATLE UYGULANMALI

Ağızdan tablet kullanmayı tolere edemeyen tüm hastalara ve gebeliğin ciddi anemisindedamar yoluyla demir tedavisinin tercih edildiğini belirten Doç. Dr. Demir, bu yöntemin mutlaka hastane şartlarında uygulanması gerektiğini söyledi. “Damar yoluyla verilen yüksek miktardaki demir, alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle hastaların hastane ortamında takip edilmesi çok önemlidir” diyerek sözlerini tamamladı.