Demir deposu ısırgan otundan dondurma yaptılar! Eşi benzeri yok yiyen tadına bayıldı

Doğal, katkısız, sağlıklı diyabetik dondurmalar yaptığını belirten Aydoğan, ısırgan otlu dondurmayı da Samsun Büyükşehir Belediyesinin talebi üzerine "8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali" kapsamında ürettiğini dile getirdi.Dondurmanın hangi otla daha lezzetli ve sağlıklı olabileceği konusunda yaptıkları araştırmalar sonucunda ısırgan otlu dondurma ve şekerlemenin ortaya çıktığını anlatan Aydoğan, "Birkaç ot denedik ama en güzeli olan ısırgan otunda karar kıldık. Isırgan otu, çorbası ve yemekleri bakımından çok tüketilen bir ürün. Bunu dondurmayla birleştirmeye karar verdik." dedi.