Demi Lovato o gece tecavüze uğradı! Kusmuğunda boğulmaktan dolayı...
28 yaşındaki şarkıcı, oyuncu, model Demi Lovato'nun hayatının anlatıldığı belgeselde dikkat çekici ayrıntılar su yüzüne çıkmaya devam ediyor.
Ünlü şarkıcı Demi Lovato'nun Dancing With the Devil adlı belgeselinde yaşadıklarını anlattı. Lovato'nun bir dönem yaşadığı neredeyse ölümcül aşırı doz uyuşturucu kullanımıyla ilgili ayrıntılar su yüzüne çıkmaya devam ediyor.
Şarkıcının, 23 Mart’tan itibaren YouTube’da yayınlanacak olan dört bölümlük Demi Lovato: Dancing With The Devil (Demi Lovato: Şeytanla Dans) belgeseli öncesi The New York Times gazetesinde bir inceleme yazısı yer aldı.
Gazetede yer alan makalede, “Belgesel, daha önce gizemli tutulan bilgilere ihanet eden yeni itiraflarla dolu” ifadesine yer verildi.
Belgeselle ilgili, gazetede “Doz aşımı, altı yıllık ayıklıktan ve bu süre zarfında menajerlerinin temiz kalmasına yardımcı olmak için aldığı önlemlere giderek daha fazla sarıldığını hissettiği dönemden sonra geldi. Doz aşımı, üç felç, kalp krizi ve organ yetmezliğine neden oldu." ifadeleri yer aldı.