Demi Lovato o gece tecavüze uğradı! Kusmuğunda boğulmaktan dolayı...

Belgeselle ilgili, gazetede “Doz aşımı, altı yıllık ayıklıktan ve bu süre zarfında menajerlerinin temiz kalmasına yardımcı olmak için aldığı önlemlere giderek daha fazla sarıldığını hissettiği dönemden sonra geldi. Doz aşımı, üç felç, kalp krizi ve organ yetmezliğine neden oldu." ifadeleri yer aldı.