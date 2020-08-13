Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'da olay gaf Star TV Alişan'ın sözlerini sansürledi
Star TV'de yayımlanan Demet Akalın ve Alişan'ın sabah programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'da Alişan skandal bir gafa imza atınca kanal, sansür koymak zorunda kaldı.
Demet Akalın ve Alişan'ın sabah programı Star TV ekranlarında hafta itibariyle başladı. Her gün yeni konuklarla sabahları şenlendiren ikilinin dün sabahki programı ise tepkilere neden oldu. Yaşar İpek'in konuk olduğu programda Alişan'ın sözleri ağızları açık bıraktı.
Yayımlanan üçüncü bölümünde Demet Akalın ve Alişan'ın konukları Survivor yarışmacıları Evrim Keklik, Yasin Obuz ve şarkıcı Yaşar İpek oldu. İpek, yeni şarkısından bahsederken ise Alişan'ın gafı oldukça tepki çekti hatta kanal o anları sansürlemek zorunda kaldı.
Yaşar İpek, Sezen Aksu'nun parçayı kendisine armağan ettiğini söyledi. Bu sözler üzerine şaşkına dönen sunucu Alişan, "Yemin et... Beleş mi aldın. Beleş mi aldın karıyı. Hakikaten beleş mi aldın" ifadelerini kullandı.
Alişan'ın bu sözleri ise sosyal medyada kısa sürede yayılınca tepki çekti. Star TV ise o anları internet sitesine sansürleyerek yükledi.