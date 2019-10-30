Demet Şener'in Cenk Küpeli ile evlilik amacını kayınpederi ifşa etti olay açıklamalar
İbrahim Kutluay'la bitirdiği evliliğin hemen ardından iş insanı Cenk Küpeli ile hayatını birleştiren Demet Şener, kayınpederi Avni Küpeli tarafından şoke eden suçlamalara maruz kaldı.
Geçtiğimiz Haziran ayında aniden evlenen Demet Şener ve Cenk Küpeli ikilisi yeniden gündeme geldi. Oğlu Cenk'in düğününe bile katılmayan baba Avni Lüpeli, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
İstenmeyen gelin Demet Şener hakkında olay açıklamalarda bulunan Avni Küpeli, "Demet Şener, gözümüzün nuru oğlumuz Cenk'i bizden koparmış ve ailesini hiçe saymıştır." ifadelerine yer verdi.
Evliliğinin amacı: Nispet!
Demet Şener'in evlilik amacının sadece nispet olduğunu öne süren baba Küpeli, "Yaptığı nispetler sadece İbrahim Kutluay'ı değil, bizleri de derinden yaralamaktadır. Bu konuya da özellikle dikkat çekilmesini rica ederiz. Saygılarımızla... Oya - Avni Küpeli" dedi.
"Bizi oğlumuzdan kopardı"
Küpeli, açıklamalarına şu şekilde devam etti:
"Demet Şener oğlumuzla İbrahim Kutluay'a nispet yapmak için evlendi. Evlendiğinden beri oğlumuzla hiç görüşemedik. Bizi oğlumdan kopardı. Oğlum ve Demet'le barışma söz konusu bile olamaz."