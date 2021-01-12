Demet Şener'i Cenk Küpeli'nin ailesi istememişti tek celsede boşandılar
Demet Şener ve Cenk Küpeli, çifti 2019 yılındaki evliliklerini tek celsede bitirdi. Şaşırtan haber hızla yayıldı.
21 Haziran 2019'da evlenen Demet Şener - Cenk Küpeli çiftinden üzen haber geldi. Her fırsatta aşklarını anlatan, mutlu oldukları söyleyen Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı. İkilinin boşanması magazin gündeminde bomba etkisi yaratırken maddi-manevi karşılıklı olarak talepte bulunmadılar.
Boşanma kararı alan Demet Şener ve Cenk Küpeli İstanbul Bakırköy 12. Aile Mahkeme’sinde bu sabah davası görüldü. Ünlü çiftin boşanma nedeninin Cenk Küpeli’nin çocuk istemesi olduğu öne sürüldü.
İddialara göre, uzun bir aradan sonra yeniden iş hayatına adım atan Demet Şener önceliklerini değiştirdi ve çocuk fikrini geri plana attı. Demet Şener'in çocuk istememi nedeniyle ünlü çift anlaşmalı olarak boşandı ve birbirlerinden hiç bir şekilde maddi ve manevi talepleri olmadı.
Öte yandan Cenk Küpeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Evli kaldığımız süre boyunca bana hissettirdiğin tüm güzel duygular ve beraber geçirdiğimiz her an için teşekkür ederim. Anneliğine ve kadınlığına olan saygımın yanı sıra, duyduğum sevgi nedeniyle hayatımda hep çok özel kalacaksın.''