Demet Şener'i Cenk Küpeli'nin ailesi istememişti tek celsede boşandılar

İddialara göre, uzun bir aradan sonra yeniden iş hayatına adım atan Demet Şener önceliklerini değiştirdi ve çocuk fikrini geri plana attı. Demet Şener'in çocuk istememi nedeniyle ünlü çift anlaşmalı olarak boşandı ve birbirlerinden hiç bir şekilde maddi ve manevi talepleri olmadı.