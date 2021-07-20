Demet Şener'den çok konuşulacak İbrahim Kutluay itirafı
Eski manken Demet Şener içinde eski eşi ve iki çocuğunun babası İbrahim Kutluay'a karşı kin kalmadığını ifade ederek, “Kin demeyelim de kızgınlık desek daha doğru olur. Affettim diyemesem de kızgınlığımı yendim” diye konuştu.
Demet Şener, Ebru Destan ve Gizem Özdilli’nin aralarında bulunduğu ünlü isimler, Kayseri’de bulunan Özkan Şen’in sahibi olduğu Jade Loungee’ın açılışında bir araya geldi.
Ebru, benimkisi sorunluydu diyor. Sanki benimkisi değildi”
Gazetecilere röportaj verdikleri esnada eski eşlerden konu açılınca Ebru Destan’ın “Benimki sorunluydu, bitti, gitti” demesi üzerine, “Birincisi!” diyerek of çeken Demet Şener, “Ebru, benimkisi sorunluydu diyor. Sanki benimkisi değildi” dedi.
"Affettim diyemesem de..."
“İçinizde İbrahim Bey’e dair bir kin kaldı mı?” sorusuna da Şener, “İçimde hiç kin kalmadı. Bu duygudan uzaklaşmak için çok mücadele verdim, çok uğraştım. Hatta kin demeyelim de kızgınlık desek daha doğru olur. Affettim diyemesem de kızgınlığımı yendim” diye yanıt verdi.
2019'da boşandılar
Demet Şener ile İbrahim Kutluay 2019'da anlaşmalı olarak boşanmıştı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde gizli görülen celsede mahkeme çiftin boşanmasına karar vererek, mahkemeye sundukları boşanma protokolünü onayladı.