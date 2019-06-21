Demet Şener ile dünyaevine giren Cenk küpeli kimdir nereli kaç yaşında
Ünlü manken Demet Şener ile evlenen “Cenk Küpeli kimdir, kaç yaşında?” sorulmaya başlandı. Demet Şener ve Cenk Küpeli evleniyor mu? Demet Şener ve Cenk Küpeli yarın evleniyor. Demet Şener 4 Mart tarihinde İbrahim Kutluay’dan boşanmıştı. Düğüne çok az kişinin davetli olduğu öğrenildi.
Demet Şener ve Cenk Küpeli çiftinden mutlu haber geldi. Ünlü isim Demet Şener 21 Haziran tarihinde dünya evine giren. Cenk Küpeli kimdir, ne iş yapıyor? Cenk Küpeli 1985 yılında Ankara'da doğdu. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Cenk Küpeli, New York City Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansını tamamladı.
Tav Holding'de başladığı kariyerini Doğa Grup Genel Müdürü olarak sürdürdü. Eski milli basketbolculardan Cenk Küpeli, aynı zamanda Beşiktaş Kongre üyeliği ve Şişli Meslek Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti üyesi olarak da görev yapıyor.
Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti 21 Haziran Cuma günü dünya evine girdi.
Cenk Küpeli 1985 yılında Ankara'da doğdu. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Cenk Küpeli, New York City Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansını tamamladı. Tav Holding'de başladığı kariyerini Doğa Grup Genel Müdürü olarak sürdürdü. Eski milli basketbolculardan Cenk Küpeli, aynı zamanda Beşiktaş Kongre üyeliği ve Şişli Meslek Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti üyesi olarak da görev yapıyor.