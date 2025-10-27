Demet Şener ayrılığa dayanamadı! Bakın 4 yıllık sevgilisi kimmiş...
Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan Demet Şener, 4 yıl ilişki yaşadığı sevgilisinden yaz sonu ayrılmıştı. Geçen eylülde ayrıldığı iş insanı Tolga Arman'la yeniden barışma kararı almıştı.
1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında dünyaevine girdi. İrem ve Ömer isimlerini verdikleri iki çocuk sahibi olan ikili, 13 yıllık evliliğin ardından 2018'de boşandı.
Eski manken ayrılığın ardından iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşamaya başladı.
4 yıldır birlikte olan çift geçen eylülde ilişkilerini sonlandırdı. Demet Şener, "Birbirimize zarar vermemek adına bitirdik" dedi. Ancak ikili ayrılığa fazla dayanamadı. Yaşadıkları sorunları geride bırakarak ilişkilerindeki buzları eritti.
Peki ünlü güzelin sevgilisi Tolga Arman kimdir?
TOLGA ARMAN KİMDİR?
Magazin dünyasında sıkça konuşulan isimlerden Tolga Arman, ünlü model ve oyuncu Demet Şener ile yaşadığı ilişki sayesinde gündemin odağına yerleşti. İkili arasındaki gelişmeler, hayranlar ve basın tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Tolga Arman kimdir? Tolga Arman nereli, kaç yaşında?