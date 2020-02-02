Demet Özdemir'in yeni sevgilisi sosyetik modacı Nedret Taciroğlu çıktı

Takvim gazetesinin haberine göre; güzel oyuncunun bu kez kalbini çalan ismin, ünlü modacı Nedret Taciroğlu'nun iş insanı oğlu Yaman Taciroğlu olduğu iddia edildi. İlişkilerini saklamaya çalışan çiftin bu sebeple birbirlerini sosyal medyada da takip etmedikleri ileri sürüldü.