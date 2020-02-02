Demet Özdemir'in yeni sevgilisi sosyetik modacı Nedret Taciroğlu çıktı
Doğduğun Ev Kaderindir yıldızı Demet Özdemir'in yeni sevgilisinin sosyetik modacı Nedret Taciroğlu olduğu iddiası ortalığı karıştırdı.
TV8 ekranlarında yayımlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde İbrahim Çelikkol ile başrolü paylaşan Demet Özdemir'in yeni aşkı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl Can Yaman ile yaşadığı aşk ile adından sıkça söz ettiren Özdemir, aşk hayatında sahalara geri döndü.
Takvim gazetesinin haberine göre; güzel oyuncunun bu kez kalbini çalan ismin, ünlü modacı Nedret Taciroğlu'nun iş insanı oğlu Yaman Taciroğlu olduğu iddia edildi. İlişkilerini saklamaya çalışan çiftin bu sebeple birbirlerini sosyal medyada da takip etmedikleri ileri sürüldü.
Çiçeği burnunda aşıklar, konuşulanlara göre de ilişkinin açığa çıkmaması için daha çok kalabalık arkadaş grubunun olduğu ortamlarda buluşuyor.
Peki, Demet Özdemir kimdir?
Güzel oyuncu, 26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de dünyaya geldi. Anne ve baba ayrılınca, annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşındı.