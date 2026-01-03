Demet Özdemir’in yeni kare! Sanal medyada beğeni yağdı...
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan ve reyting listelerinde üst sıralarda yer alan Eşref Rüya dizisinde Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun Instagram hesabından yayınladığı son fotoğraflar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Yayınlandığı her bölümle dikkatleri üzerine çeken Eşref Rüya, oyuncu kadrosuyla olduğu kadar başrol ismi Demet Özdemir’in performansıyla da konuşuluyor. Dizideki başarısını sosyal medya etkileşimiyle de pekiştiren Özdemir, aktif paylaşımlarıyla takipçileriyle bağ kurmayı sürdürüyor.
33 yaşındaki güzel oyuncu, 17 milyonu aşkın takipçiye sahip Instagram hesabından yeni yıla özel karelerini paylaştı. Şıklığı ve doğal güzelliğiyle öne çıkan pozlar, hayranlarından yoğun ilgi gördü.
Demet Özdemir, yayınladığı fotoğrafların altına ise duygusal ve umut dolu şu notu ekledi:
“En güzel dilekler, henüz gerçekleşmemiş olanlardır… Yolumuzun her daim sevgiden geçmesi dileğiyle… Hoş geldin 2026.”