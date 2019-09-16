Demet Özdemir'in Tv8 bombası patlıyor Erkenci Kuş'un ardından yeni projesi olay

Şarkıcı Bengü’nün dans kadrosuna girdi, 1,5 yıl orada dans etti. Okulu bırakmak zorunda kaldı. Akşam lisesine devam ederek mezun oldu. Bengü’den ayrıldıktan sonra 2012 - 2013 yıllarında, bir süre Efes Kızları ile dans etti.