Demet Özdemir'in tarzı gözleri kanattı! Keşke kör olsaydık
Son günlerde hem aşk hem de iş hayatında yüzü gülen genç oyuncu Demet Özdemir'in her yaptığı her giydiği olay oluyor. Oğuzhan Koç ile yaklaşık 5 aydır aşk yaşayan Demet Özdemir sevgilisi ile bir mekan çıkışı görüntülendi. Kıyafeti ise takipçilerini ikiye böldü.
Son olarak TV8 ekranlarında Dogduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan güzel oyuncu Demet Özdemir şu sıralar şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile dolu dizgin aşk yaşıyor. Oyunculuğunun, danslarının yanı sıra tarzı ve kıyafetleri ile de beğenilen Özdemir, AVM çıkışı sevgilisi Oğuzhan Koç ile görüntülendi.
Öğle saatlerinde AVM'ye gelen ve bir restoranda yemek yiyen gözde çiftin eğlenceli ve keyifli halleri dikkat çekti. Fakat Demet Özdemir'in tercih ettiği kıyafet ve kombini yine sosyal medyanın diline düştü.
Geçtiğimiz günlerde de fiyatı 2600 lira olan yeşil hırkası ile poz veren Demet Özdemir'in bu iddialı paylaşımı kısa sürede ve 1.394.270 beğeniye ulaşmıştı.
Bu kez olmamış: Oğuzhan Koç ile AVM'den çıkarken basın mensuplarının sorunlarını yanıtlayan çift etrafına neşe saçarken Demet Özdemir'in tarzı sosyal medyayı ikiye böldü. Takipçileri tarafından 'Geceligin üstüne kazak geçirmiş gibi duruyor' yorumları alan bu seçime ilginç yorumlar yağdı.