Demet Özdemir'in tarzı gözleri kanattı! Keşke kör olsaydık

Son olarak TV8 ekranlarında Dogduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan güzel oyuncu Demet Özdemir şu sıralar şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile dolu dizgin aşk yaşıyor. Oyunculuğunun, danslarının yanı sıra tarzı ve kıyafetleri ile de beğenilen Özdemir, AVM çıkışı sevgilisi Oğuzhan Koç ile görüntülendi.