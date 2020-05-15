Demet Özdemir'in sarışın hali olay oldu gerçeği Instagram'dan açıkladı
TV8 Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı Demet Özdemir, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla ortalığı karıştırdı. Güzel oyuncu, Instagram'dan gerçeği açıkladı.
Can Yaman ile çalkantılı ilişkisi ve dizisi Erkenci Kuş'un ardından İbrahim Çelikkol ile TV8 ekranlarında Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Demet Özdemir de hayranlarıyla iletişimini sosyal medya üzerinden kuruyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sete çıkamayan Özdemir, Instagram'dan yaptığı canlı yayınlarla ve paylaşımlarla sevenleriyle iletişim halinde.
Zaman zaman da sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminin de olay ismi hali geliyor. Son olarak da Demet Özdemir, Instagram'dan yakın çekim bir fotoğrafını paylaştı. Özdemir'in imaj değiştirdiğini düşünenler yorum yağmuruna tuttu.
Demet Özdemir'in paylaştığı bu fotoğrafın ardından saçlarının sarı renk halini gören takipçileri oyuncunun sarı saçlarını yeni imajı olduğunu düşündü.
Ancak Demet Özdemir, yeni bir imaj denemesi yapmamıştı. Aslında saçlarının sarı renkte görünmesi yalnızca bir efektten kaynaklanmıştı.