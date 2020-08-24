Demet Özdemir'i dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin takibe aldı boş çevrilmedi
TV8 Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı Demet Özdemir'i dünyaca ünlü Ricky Martin sosyal medya hesabı Instagram'dan takibe aldı.
Bir dönem Star TV ekranlarında yayımlanan Erkenci Kuş dizisiyle yurt dışında da oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olan Demet Özdemir, şimdilerde TV8 ekranlarında yayımlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde İbrahim Çelikkol ile beraber başrolü paylaşıyor ve binlerce kişi tarafından ilgiyle izleniyor.
Demet Özdemir'in popülerliği ise sosyal medyada çok daha fazla. 10.5 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan oyuncu Demet Özdemir, yaşadığı aşklardan kıyafetlerine kadar her şeyi ilgiyle takip ediliyor.
Son alarak ise dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin Demet Özdemir'i takibe aldı. Özdemir de bu takibi boş çevirmedi ve takibe takip yaptı. Bu olay sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
Öte yandan 28 yaşındaki oyuncu son olarak adı sürekli aşk dedikodularına karıştığı için isyan etmiş ve "kalbim boş" demişti.