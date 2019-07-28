Demet Özdemir'e Can Yaman soruldu! Tepkisi ise bakın ne oldu
Demet Özdemir, geçtiğimiz gün, yakın arkadaşının düğünün çıkışında görüntülenince sevgilisi Can Yaman soruldu. Özdemir, bakın Can Yaman sorusuna ne tepki verdi.
Son zamanlarda reytingleri de iyi gitmeyen Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman'ın aşklarının bittiği konuşulurken ikilinin hiç bir araya gelmemesi ayrı ayrı tatil yapması da dikkat çekmişti.
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Hatta dizinin bitiş nedeni olarak, Demet ile Can'ın kavga ettiği ve bu kavgadan dolayı bir araya gelmek istemediği konuşuluyordu. Öyle ki ikilinin arası oldukça bozukmuş ve sette aynı sahneleri olmadığı sürece yan yana dahi gelmiyorlarmış.
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Demet Özdemir geçtiğimiz akşam yakın bir arkadaşının düğününe gitti. Düğün sırasında sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.
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Bu paylaşımlar sayesinde Demet Özdemir'in yerini tespit eden gazeteciler düğünün yapıldığı yere giderek kapıda güzel oyuncuyu bekledi.
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