Demet Özdemir'den şoke eden gelişme! Albüm çıkarması bekleniyordu

Başarılı oyuncu, "Sette o kadar keyifli vakit geçiriyoruz ki, bir sorun olduğunu sanmıyorum zaten bunu kendisi de açıkladı. Eli bile çarpmış olsa İkizler burcu olduğu içindir. Her şey olması gerektiği gibi ilerliyor." diyerek diziyle ilgili spekülasyonlara nokta koydu.

MÜZİKLE BAĞI YABANA ATILMIYOR

Demet Özdemir, bugüne kadar yer aldığı projelerde seslendirdiği şarkılar ve sahne performanslarıyla da dikkat çekmişti. Dizilerinde söylediği parçalar ve sosyal medyada paylaşılan müzik performansları, oyuncunun müziğe olan ilgisini gözler önüne sererken, hayranları tarafından da ilgiyle karşılanmıştı. Özdemir'in açıklamaları, müzikten tamamen kopmadığını ancak bu alanda adım atmak için doğru zamanı beklediğini gösterdi.