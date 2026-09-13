Demet Özdemir'den şaşırtan değişim! Uzun saçlara böyle veda etti...
Son olarak Eşref Rüya dizisi ile ekranlara gelen Demet Özdemir özel yaşamı ve sosyal medya paylaşımları ile sevenleri tarafından takip ediliyor. Son olarak imajını yenileyen Özdemir görenleri şoke etti...
Başarılı oyuncu Demet Özdemir, radikal bir karara imza attı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Özdemir, imaj değiştirdi. Ünlü isim, saçlarını kısacık kestirdi.
Son olarak Eşref Rüya dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkan Demet Özdemir, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Özdemir, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.
İMAJ DEĞİŞTİRDİ
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden olan ünlü oyuncu son paylaşımıyla hayranlarını şoke etti. Özdemir, sürpriz bir kararla imaj değişikliğine gitti.
YENİ TARZİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Saçlarını kısacık kestiren Özdemir, yeni halini takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu imajıyla beğeni topladı.
Demet Özdemir için sosyal medyada; 'her hali güzel', 'bu kadına bayılıyorum', 'saçlar efsane', 'yeni saçları çok güzel olmuş' gibi yorumlar yapıldı.
İşte Demet Özdemir'in yeni imajı...