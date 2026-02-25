BIST 14.051
|
Demet Özdemir'den muhteşem kareler! Görenler hayran kaldı...

Muhteşem oyunculuğu ve güzelliği ile göz dolduran Demet Özdemir sosyal medyadan yayınladığı kareler ile gündeme geldi. Paylaşımlarına takipçilerinden yorum yağdı...

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya ile adını geniş kitlelere duyuran Demet Özdemir, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yine gündem oldu. 

Dizideki 'Nisan' karakteriyle beğenilen oyuncu, Instagram'da paylaştığı son pozlarıyla takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Ekranların sevilen yıldızı, Eşref Rüya dizisindeki performansıyla izleyicilerin beğenisini toplarken, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Instagram'da 17,3 milyon takipçisi bulunan Demet Özdemir'in pozlarına, sevenleri tarafından beğeni ve yorum yağdı.

