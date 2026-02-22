Demet Özdemir'den Hatice Aslan'a sürpriz! Doğum gününde övgü dolu sözler

'KRALİÇEM'

Demet Özdemir mesajında şunları yazdı:

"Aşkem, gül tanem. İyi ki doğmuşsun, dokunmuşsun bana, bize... Ne büyük şans seninle aynı dünyada nefes almak... Hep ol. Kraliçem. Aşk çiçeğim, Hatiiii'mmm. İyi ki doğdun sen, hep ışıl ışıl, hep kucaklayan, seni seviyorum."