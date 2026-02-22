BIST 13.934
Demet Özdemir'den Hatice Aslan'a sürpriz! Doğum gününde övgü dolu sözler

Demet Özdemir, 64 yaşına giren rol arkadaşı Hatice Aslan'ın doğum gününü paylaştığı mesaj ve birlikte çekildikleri pozlarla kutladı. Özdemir, Aslan'a ''Ne büyük şans seninle aynı dünyada nefes almak...'' diyerek övgülerini dile getirdi.

Demet Özdemir, Hatice Aslan'ın 64. yaşını özel bir mesajla kutladı. 

Özdemir, paylaşımında rol arkadaşına olan sevgisini ve hayranlığını samimi sözlerle ifade etti.

'KRALİÇEM'

Demet Özdemir mesajında şunları yazdı:

"Aşkem, gül tanem. İyi ki doğmuşsun, dokunmuşsun bana, bize... Ne büyük şans seninle aynı dünyada nefes almak... Hep ol. Kraliçem. Aşk çiçeğim, Hatiiii'mmm. İyi ki doğdun sen, hep ışıl ışıl, hep kucaklayan, seni seviyorum."

Birlikte paylaştıkları kareler ve duygusal sözler, izleyenlere hem samimi hem de sıcak bir kutlama anı sundu.

