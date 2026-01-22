Demet Özdemir'den ayna karşısında paylaşım!

Son olarak, sosyal medya hesabından "Ortaya oldukça karışık" notuyla peş peşe paylaştığı fotoğraflarına binlerce beğeni geldi. Özdemir'in şıklığı ve enerjisi, takipçileri tarafından “Mükemmelsin”, “Çok güzelsin” ve “Parlıyorsun” gibi yorumlarla takdir edildi.