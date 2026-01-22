Demet Özdemir'den ayna karşısında paylaşım!
Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya’da Nisan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Demet Özdemir, hem ekranlarda hem de sosyal medyada dikkat çekmeye devam ediyor. Son paylaşımları, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Başarılı performansıyla Eşref Rüya dizisinin zirveye tırmanmasında önemli rol oynayan Demet Özdemir, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile de sıkça gündeme geliyor.
Geçtiğimiz aylarda, Altın 61 Ödülleri'nde "Yılın İlham Veren Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan ve "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görülen Özdemir, hayranlarından övgü yağmuruna devam ediyor.
Son olarak, sosyal medya hesabından "Ortaya oldukça karışık" notuyla peş peşe paylaştığı fotoğraflarına binlerce beğeni geldi. Özdemir'in şıklığı ve enerjisi, takipçileri tarafından “Mükemmelsin”, “Çok güzelsin” ve “Parlıyorsun” gibi yorumlarla takdir edildi.
Her paylaşımında takipçileriyle etkileşime giren Demet Özdemir, sosyal medya üzerinden de beğenilerinin ve yorumlarının hızla artan ilgisini görmekte.