BIST 10.680
DOLAR 42,34
EURO 49,15
ALTIN 5.551,81

Demet Özdemir’den ayna karşısında dikkat çeken poz!

|
Demet Özdemir’den ayna karşısında dikkat çeken poz!

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüyada “Nisan” karakteriyle izleyiciden tam not alan Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu, son olarak ayna karşısında verdiği pozla takipçilerinin ilgisini üzerine çekti.

Demet Özdemir’den ayna karşısında dikkat çeken poz! - Resim: 1

Ekrana geldiği her bölümde yüksek izlenme oranlarıyla adından söz ettiren Eşref Rüya dizisinin oyuncu kadrosu, sosyal medyada da yoğun ilgi görüyor.

18
Demet Özdemir’den ayna karşısında dikkat çeken poz! - Resim: 2

Dizinin başrollerinden biri olan Demet Özdemir, hem başarılı performansıyla hem de etkileyici paylaşımlarıyla gündemin üst sıralarında yer alıyor.

28
Demet Özdemir’den ayna karşısında dikkat çeken poz! - Resim: 3

33 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram’da 17 milyonluk geniş bir takipçi kitlesine sahip. 

38
Demet Özdemir’den ayna karşısında dikkat çeken poz! - Resim: 4

Özdemir’in her paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, son gönderisi de aynı şekilde dikkat çekti.

48