Demet Özdemir’den ayna karşısında dikkat çeken poz!
Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüyada “Nisan” karakteriyle izleyiciden tam not alan Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu, son olarak ayna karşısında verdiği pozla takipçilerinin ilgisini üzerine çekti.
Ekrana geldiği her bölümde yüksek izlenme oranlarıyla adından söz ettiren Eşref Rüya dizisinin oyuncu kadrosu, sosyal medyada da yoğun ilgi görüyor.
Dizinin başrollerinden biri olan Demet Özdemir, hem başarılı performansıyla hem de etkileyici paylaşımlarıyla gündemin üst sıralarında yer alıyor.
33 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram’da 17 milyonluk geniş bir takipçi kitlesine sahip.
Özdemir’in her paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, son gönderisi de aynı şekilde dikkat çekti.
