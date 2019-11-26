Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç bombası patladı! İkili beraber samimi yakalandı
Sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'den geçtiğimiz haftalarda ayrılan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, samimi yakalanınca aşk bombası patladı.
İlişkilerine geçtiğimiz haftalarda anlaşmalı bir şekilde son verdiklerini açıklayan Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç ikilisinin adları ayrı ayrı aşk dedikodularına karışırken Koç'un Demet Özdemir ile samimi yakalanması aşk iddialarını ortaya çıkardı.
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Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, Emirgan’da bir mekanda samimi şekilde eğlendi. İkiliye Demet Özdemir’in stil danışmanı Rutkay Öziş de eşlik etti.
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tv100'de yayınlanan Magazin Hattı’nın haberine göre çıkışta beraber görüntülenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, ayrı ayrı araçlarla mekandan ayrıldı.
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Demet Özdemir, yolda taksiden inip Oğuzhan Koç’un aracına bindi. İkili beraber Beykoz’daki Acarkent Sitesi’ne giriş yaptı.
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