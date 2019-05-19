Demet Özdemir ve Can Yaman ayrıldı mı? İkiliden bu iddialara yanıt
Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman'ın bir süredir devam eden ilişkilerinin bittiği iddia edilmişti. İkili o iddialara sosyal medya paylaşımlarıyla cevap verdi.
Star TV'de yayınlanan fenomen dizi 'Erkenci Kuş'un son olarak sezon arası vermeyeceği ve yaz boyunca Star TV ekranlarında olacağı açıklanmıştı. Dizinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ile Can Yaman hakkında ise ilginç bir iddia ortaya atılarak ayrıldıkları söylenmişti.
Her seferinde aşk yaşadıkları iddia edilen ancak bu iddiayı reddeden çiftin, bir süredir aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ancak çiftin aralarında soğuk rüzgarlar estiği ve ayrılık kararı aldığı iddia edilerek bu ayrılığın dizi setine de yansıdığı öne sürülmüştü.
Dizinin setinde çalışan bir görevli, Can Yaman ile Demet Özdemir'in iki hafta önce ayrılık kararı aldığı ve ortak sahneleri haricinde birbirleriyle konuşmadığını iddia etmişti.
Hatta ayrılık nedeni olarak, Can Yaman'ın kıskançlık krizine girdiği iddia edilmişti. İkiliden o iddiaları yalanlayan sosyal medya paylaşımları geldi.