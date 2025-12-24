Demet Özdemir ve ablasından çok özel kareler! Dudak ısırttı...
Kanal D'nin sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi Eşref Rüya'da Nisan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Ablası Derya Özdemir ile birlikte çekilen yeni pozlarını Instagram'da yayınlayan Demet Özdemir, dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.
Özdemir, Eşref Rüya dizisinde Nisan karakterini canlandırarak büyük beğeni topladı.
Oyunculuk kariyerindeki başarısının yanı sıra Instagram'da 17,1 milyon takipçiye sahip olan güzel oyuncu, sık sık paylaşımlar yaparak takipçileriyle etkileşimde bulunuyor.
33 yaşındaki Demet Özdemir, ablası Derya Özdemir ile mutlu anlarını paylaşmaya devam ediyor.
Son olarak birlikte geçirdikleri keyifli anları takipçilerine sunan ünlü oyuncu, sosyal medyada beğeniler ve yorumlar almayı sürdürüyor.
