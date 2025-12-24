BIST 11.349
Demet Özdemir ve ablasından çok özel kareler! Dudak ısırttı...

|
Kanal D'nin sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi Eşref Rüya'da Nisan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Ablası Derya Özdemir ile birlikte çekilen yeni pozlarını Instagram'da yayınlayan Demet Özdemir, dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Demet Özdemir ve ablasından çok özel kareler! Dudak ısırttı... - Resim: 1

Özdemir, Eşref Rüya dizisinde Nisan karakterini canlandırarak büyük beğeni topladı. 

Demet Özdemir ve ablasından çok özel kareler! Dudak ısırttı... - Resim: 2

Oyunculuk kariyerindeki başarısının yanı sıra Instagram'da 17,1 milyon takipçiye sahip olan güzel oyuncu, sık sık paylaşımlar yaparak takipçileriyle etkileşimde bulunuyor.

Demet Özdemir ve ablasından çok özel kareler! Dudak ısırttı... - Resim: 3

33 yaşındaki Demet Özdemir, ablası Derya Özdemir ile mutlu anlarını paylaşmaya devam ediyor.

Demet Özdemir ve ablasından çok özel kareler! Dudak ısırttı... - Resim: 4

Son olarak birlikte geçirdikleri keyifli anları takipçilerine sunan ünlü oyuncu, sosyal medyada beğeniler ve yorumlar almayı sürdürüyor.

