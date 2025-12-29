BIST 11.254
DOLAR 42,94
EURO 50,60
ALTIN 6.172,27

Demet Özdemir tarzını konuşturdu! Stiline beğeni yağdı

|
Demet Özdemir tarzını konuşturdu! Stiline beğeni yağdı

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting listelerinde zirvede yer alan Eşref Rüya dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, bu kez oyunculuğuyla değil tarzıyla gündeme geldi. Ünlü isim, sosyal medyada paylaştığı yeni karelerde maskülen stiliyle dikkatleri üzerine çekti.

Demet Özdemir tarzını konuşturdu! Stiline beğeni yağdı - Resim: 1

Eşref Rüya dizisinde Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir, hem performansı hem de enerjisiyle izleyiciden tam not alıyor. 

15
Demet Özdemir tarzını konuşturdu! Stiline beğeni yağdı - Resim: 2

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında yer alan Özdemir, Instagram paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

25
Demet Özdemir tarzını konuşturdu! Stiline beğeni yağdı - Resim: 3

33 yaşındaki başarılı oyuncunun Instagram’da 17 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. Özdemir’in her paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, son stil tercihi de hayranlarının ilgisini çekti.

35
Demet Özdemir tarzını konuşturdu! Stiline beğeni yağdı - Resim: 4

Demet Özdemir, bu kez klasik feminen çizgilerin dışına çıkarak maskülen tarzıyla kamera karşısına geçti.

45