Demet Özdemir tarzını konuşturdu! Stiline beğeni yağdı
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting listelerinde zirvede yer alan Eşref Rüya dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, bu kez oyunculuğuyla değil tarzıyla gündeme geldi. Ünlü isim, sosyal medyada paylaştığı yeni karelerde maskülen stiliyle dikkatleri üzerine çekti.
Eşref Rüya dizisinde Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir, hem performansı hem de enerjisiyle izleyiciden tam not alıyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında yer alan Özdemir, Instagram paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeyi sürdürüyor.
33 yaşındaki başarılı oyuncunun Instagram’da 17 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. Özdemir’in her paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, son stil tercihi de hayranlarının ilgisini çekti.
Demet Özdemir, bu kez klasik feminen çizgilerin dışına çıkarak maskülen tarzıyla kamera karşısına geçti.