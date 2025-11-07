Demet Özdemir sokak tarzıyla sosyal medyanın altını üstüne getirdi! Yorum yağdı
Eşref Rüya dizisinin Nisan'ı Demet Özdemir, sosyal medyada paylaştığı o fotoğraflarla herkesin dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Her yaptığıyla gündeme oturan ünlü oyuncunun sokak tarzı herkesin dikkatini çekti. Bakın nasıl pozlar verdi...
Kanal D'nin her bölümüyle reyting rekorları kıran favori dizisi Eşref Rüya'da Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolü paylaşan başarılı oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla kendinen söz ettirmeyi her zaman başarıyor. Özdemir, son olara sokak tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti O pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
33 yaşındaki Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
Sokak modasına uygun, rahat bir kombin tercih eden ve paylaşım yapan güzel oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni aldı.