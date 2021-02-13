Demet Özdemir Oğuzhan Koç'la ilgili gerçeği açıklığa kavuşturdu sırrını da verdi
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir aşkı tam gaz giderken güzel oyuncu, herkesin konuştuğu olayın gerçeğini anlattı.
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yeni yılı Alaçatı'daki bir otelde karşılayan çift, fotoğrafları çekilince ilişkilerini itiraf etmek zorunda kalmıştı.
Özdemir, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. 'Yeni yılın aşk bombası' dersiniz artık" ifadelerini kullanmış; Oğuzhan Koç ise Instagram hesabından yaptığı açıklamayla ilişki yaşadıklarını doğrulamıştı.
Geçtiğimiz günlerde ise ünlü çiftin aynı evde yaşama kararı aldığı iddia edilmişti.
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, dün başrolünü oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizi setinde basın mensuplarını ağırladı.