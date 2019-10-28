Demet Özdemir Neslihan Atagül'ü solladı kazanacağı ücret 'yok artık' dedirtti
Erkenci Kuş dizisiyle yıldızını parlatmasının ardından reklam teklifleri yağan Demet Özdemir, son olarak Neslihan Atagül'le çalışan bir şampuan markasıyla rekor ücrete anlaştı.
Başrolünü İbrahim Çelikkol ile paylaşacağı Evim dizisi için hazırlıklara başlayan Demet Özdemir, aynı zamanda bir reklam filminde oynamak için harekete geçti. Özdemir'in oynayacağı reklam filminden kazanacağı ücret ise dudak uçuklattı.
Son olarak Neslihan Atagül'ün marka yüzü olduğu bir şampuan firmasıyla anlaşan Demet Özdemir, meslektaşını 3'e katladı. Atagül’ün 1 milyon 100 bin TL aldığı firmadan, Özdemir’in 3 milyon TL alacağı öğrenildi.
Peki Demet Özdemir kimdir?
Özdemir, 26 Şubat 1992 tarihinde Kocaeli’nde bir kasabada doğmuştur. Bir ablası ve bir abisi vardır. Ablası çalışıp onu kolejde okutmuştur.
Şarkıcı Bengü’nün dans kadrosuna girdi, 1,5 yıl orada dans etti. Okulu bırakmak zorunda kaldı. Akşam lisesine devam ederek mezun oldu. Bengü’den ayrıldıktan sonra 2012 - 2013 yıllarında, bir süre Efes Kızları ile dans etti.