Demet Özdemir Neslihan Atagül'ü solladı kazanacağı ücret 'yok artık' dedirtti

Son olarak Neslihan Atagül'ün marka yüzü olduğu bir şampuan firmasıyla anlaşan Demet Özdemir, meslektaşını 3'e katladı. Atagül’ün 1 milyon 100 bin TL aldığı firmadan, Özdemir’in 3 milyon TL alacağı öğrenildi.