Demet Özdemir Koronavirüs'e yakalandı! Bakın güzel oyuncu süreci nasıl geçiriyor...

Son olarak özel platformda yayınlanan " Aşk Taktikleri" filmde rol alan, başarılı performansıyla adından söz ettiren Demet Özdemir, geçtiğimiz haftalarda ihtişamlı törenle şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile nişanlanmıştı. Ardından tatile çıkan çift birbirini öpücüklere boğmuştu. Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'e yakalanan Demet Özdemir'den üzücü haber geldi. Testi pozitif çıkan güzel oyuncu "Ertelenen hiçbir şey yok öncelikle onu belirtmek isterim. Ben biraz ağrılı ve ağır atlatıyorum." dedi.