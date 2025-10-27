Demet Özdemir kırmızı elbisesiyle ortalığı yangın yerine çevirdi! Verdiği pozlar olay...
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya'da 'Nisan' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Demet Özdemir, verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Kırmızı elbisesiyle verdiği pozlar kısa süre içinde beğeni rekoru kırdı.
Kanal D'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Eşref Rüya her bölümüyle izleyiciyi ekrana bağlamaya devam ediyor. Dizide 'Nisan' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Demet Özdemir özellikle son zamanlarda oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettirmeye başladı. Son olarak sosyal medyada beğeni rekoru kıran kırmızı elbiseli pozları gündem oldu. O fotoğraflara bakan bir daha baktı...
Her söylediği, her yaptığı olay olan 33 yaşındaki Özdemir, oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.
KIRMIZI ŞIKLIĞI
Instagram'da 17 milyon takipçisi bulunan oyuncu, kırmızılar içindeki yeni fotoğrafları sevenlerinin beğenisine sundu.
Ünlü oyuncunun son gönderisine takipçilerinden kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.