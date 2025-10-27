Demet Özdemir kırmızı elbisesiyle ortalığı yangın yerine çevirdi! Verdiği pozlar olay...

Kanal D'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Eşref Rüya her bölümüyle izleyiciyi ekrana bağlamaya devam ediyor. Dizide 'Nisan' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Demet Özdemir özellikle son zamanlarda oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettirmeye başladı. Son olarak sosyal medyada beğeni rekoru kıran kırmızı elbiseli pozları gündem oldu. O fotoğraflara bakan bir daha baktı...