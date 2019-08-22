Demet Özdemir Kaan Yıldırım'lı aşk açıklaması! Can Yaman'ın adı geçmedi

Havuz başında kameralara yakalandıktan sonra birbirlerinin yanından ayrılan Özdemir ve Yıldırım gece yarısı ise yeniden bi araya geldiler. Havuz başında oturup uzun uzun sohbet ettiği görülen ikiliden Yıldırım’ın Özdemir’in kolunu öptüğü ve başını omuzuna yasladığı görüldü. Kaan Yıldırım, bir ara üşüyen Demet Özdemir’e battaniye getirdi.