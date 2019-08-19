Demet Özdemir ile aşk yaşayan Can Yaman'ın İtalya'da hayranları rahat bırakmadı

Can Yaman, önce hayranlarını balkona çıkarak selamladı. Daha sonra hayranlarının yanına inen ünlü oyuncu, o anları Instagram hesabından paylaştı. Yaman paylaşımına, "Bu sevgi için çok teşekkür ederim. Gurur duyuyorum. İtalya'da tanınmak beni çok mutlu ediyor" notunu yazdı.