Demet Özdemir ile aşk yaşayan Can Yaman'ın İtalya'da hayranları rahat bırakmadı
Star Tv ekranlarının fenomen dizisi Erkenci Kuş'un final yapmasının ardından İtalya'ya giden Can Yaman, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Can Yaman, Demet Özdemir ile başrollerini paylaştığı Erkenci Kuş'un final yapmasının ardından Marmaris'te tatil yapmış ardından ise İtalya'ya gitmişti. Yaman, İtalya'da kaldığı otelin hayranları tarafından fark edilmesi üzerine otelin kapısına gelen hayranları tarafından öpücüklere boğulmuştu.
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Can Yaman'ın İtalya'da hayranları tarafından gördüğü yoğun ilgi hız kesmeksizin devam ediyor. Çok sayıda İtalyan ve Türk hayranı, Can Yaman'ın bulunduğu otelin önünde bekledi.
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Can Yaman, önce hayranlarını balkona çıkarak selamladı. Daha sonra hayranlarının yanına inen ünlü oyuncu, o anları Instagram hesabından paylaştı. Yaman paylaşımına, "Bu sevgi için çok teşekkür ederim. Gurur duyuyorum. İtalya'da tanınmak beni çok mutlu ediyor" notunu yazdı.
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