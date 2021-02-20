Demet Özdemir Hazar Ergüçlü kapıştı Show TV Alev Alev'le büyük çıkış yakaladı
SHOW TV'deki Alev Alev'le Hazar Ergüçlü zirveye oynadı. Hande Erçel ise şaşırtan bir sıralamada kaldı. İşte sosyal medyanın en çok konuşulan kadın oyuncuları...
Geçtiğimiz hafta Doğduğun Ev Kaderindir başrolü ile Sen Çal Kapımı başrolü Demet Özdemir, Hande Erçel arasında sıkı bir rekabet vardı. Bu hafta ise aralarına giren isim son zamanların en iyi çıkışını yakaladı.
Sürekli olarak Demet Özdemir ve Hande Erçel arasındaki rekabete bir isim daha dahil oldu. Show TV'de yayımlanan Alev Alev'le herkesi mest eden Hazar Ergüçlü zirveye çok yaklaştı. Özdemir'in tahtı sallantıda...
Digilup tarafından yapılan araştırmaya göre geçtiğimiz hafta sosyal medyada en çok konuşulan isim Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir oldu. Geçtiğimiz hafta ise Hande Erçel birinci, Demet Özdemir ikinci olmuştu.
Show Tv'de yayınlanan Alev Alev dizisinin başarılı oyuncusu Hazer Ergüçlü Demet Özdemir'in ardından en çok konuşulan kadın oyuncu oldu.