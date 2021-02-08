Demet Özdemir Hande Erçel'in tahtını salladı Biran Damla Yılmaz peşine takıldı
Sosyal medyanın en çok konuşulan kadınlarında zirveyi Hande Erçel, Demet Özdemir'e kaptırdı. Biran Damla Yılmaz ise hemen arkalarında yerini aldı.
İbrahim Çelikkol ile beraber Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Demet Özdemir, rakipleri arasından sıyrılmayı yine başardı. Kerem Bürsin ile beraber Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel, dizisinin reyting kaybıyla beraber sosyal medyadaki reytingini de kaybetti.
Hande Erçel, Türkiye'de en çok konuşulan kadınlar listesindeki zirveyi kaptırdı. Digilup'un yayınladığı verilere göre 5 Şubat'ta sosyal medyada en çok konuşulan kadın Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir oldu.
Demet Özdemir 213 bin ileti alırken ikinci sırada haftayı tamamlaydı.
Hande Erçel 182 bin ileti aldı. Bu haftanın verilerinin sonucuna göre Demet Özdemir en büyük rakibi Hande Erçel'e büyük fark attı.