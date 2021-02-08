Demet Özdemir Hande Erçel'in tahtını salladı Biran Damla Yılmaz peşine takıldı

Hande Erçel, Türkiye'de en çok konuşulan kadınlar listesindeki zirveyi kaptırdı. Digilup'un yayınladığı verilere göre 5 Şubat'ta sosyal medyada en çok konuşulan kadın Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir oldu.