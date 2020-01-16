Demet Özdemir eski aşkları Seçkin Özdemir Can Yaman'ı sildirecek ilginç yöntem
Doğduğun Ev Kaderindir yıldızı Demet Özdemir'den eski sevgililerini sildirmek adına ilginç bir yöntem geldi. Seçkin Özdemir ve Can Yaman aşklarıyla çok konuşulmuştu.
TV8 ekranlarının yeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'de İbrahim Çelikkol ile beraber başrolü paylaşan Demet Özdemir, aşk hayatının kariyerinin önüne geçmemesi adına şaşırtıcı bir karar aldı. Özdemir, eski sevgililerini sildirecek hem de bu sefer hafıza sildirme ile değil.
Bir dönem Seçkin Özdemir ile 6 aylık bir ilişki yaşayan ardından Erkenci Kuş dizisinde beraber rol aldığı Can Yaman ile yaşadığı aşk ile çok konuşulan Demet Özdemir, son olarak ise Oğuzhan Koç'la beraber anılmıştı.
Demet Özdemir'in yaşadığı ilişkilerden en çok gündemi meşgul edeni Can Yaman'la olan ilişkisi olmuştu. Yaman'ın ilişki sonrasında yaptığı talihsiz açıklamalar da güzel oyuncuyu rahatsız etmiş olmalı ki bu anıları sildirmeye karar verdi.
Posta gazetesinde yer alan habere göre, 27 yaşındaki oyuncu, hakkında çıkan aşk haberlerinin arama motoru Google'da en alt sıralara düşmesi için ünlülere bu hizmeti sağlayan bir şirketle anlaştığı iddia edildi.