Demet Özdemir doğum günü için istedi hayranları 41.170 TL topladı

Oyuncu Demet Özdemir, doğum gününden bir ay önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda alkışlanacak bir harekete imza atmıştı. Özdemir açıklamasında şunları söylemişti:

"26 Şubat doğum günümde ailem ve dostlarımdan hediye ya da organizasyon istemiyorum. Onun yerine Koruncuk Vakfı için açtığım kampanyama bağışlarınızı bekliyorum.''