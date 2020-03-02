Demet Özdemir doğum günü için istedi hayranları 41.170 TL topladı
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrolü Demet Özdemir, 26 Şubat'taki doğum günü için sevenlerinden bağışta bulunmalarını isteyince paya yağdı.
Şimdilerde TV8 ekranlarında İbrahim Çelikkol ile başrolü paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde yeni bir yaş daha aldı. Özdemir'in doğum günü isteği ise herkese örnek olacak cinstendi.
Oyuncu Demet Özdemir, doğum gününden bir ay önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda alkışlanacak bir harekete imza atmıştı. Özdemir açıklamasında şunları söylemişti:
"26 Şubat doğum günümde ailem ve dostlarımdan hediye ya da organizasyon istemiyorum. Onun yerine Koruncuk Vakfı için açtığım kampanyama bağışlarınızı bekliyorum.''
''Büyük & küçük demeden yapılacak bağışlarla hayalim eğitim hayatı risk altında olan kız çocuklarının geleceğine hep birlikte destek olabilmemiz."
Demet Özdemir, 26 Şubat'taki doğum günü için sevenlerinden Koruncuk Vakfı'na bağışta bulunmasını istemişti. Özdemir'in hayranları yaptıkları bağışla 13 kız çocuğunun 1 yıllık eğitim masrafını karşıladı.