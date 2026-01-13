Demet Özdemir Budapeşte dönüşü ilk kez konuştu! Havaalanında yeni kare

Başrolünde yer aldığı “Eşref Rüya” dizisinin gidişatından oldukça memnun olduğunu vurgulayan başarılı oyuncu, projeyle ilgili olarak, “Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Set enerjimiz inanılmaz iyi, ekip olarak uyum içindeyiz” dedi. Dizideki eğlenceli sahneler ve özellikle Görkem Sevindik’in çok konuşulan performansları hakkında da konuşan Özdemir, her oyuncunun projeye kendi rengini kattığını belirtti.