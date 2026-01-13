Demet Özdemir Budapeşte dönüşü ilk kez konuştu! Havaalanında yeni kare
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran “Eşref Rüya” dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, Budapeşte seyahati sonrası İstanbul Havalimanı’nda objektiflere takıldı. Ünlü oyuncu, yurtdışı ziyaretinin nedenini samimi sözlerle anlattı.
Budapeşte’ye arkadaşlarını görmek için gittiğini belirten Demet Özdemir, “Orada yakın dostlarım var. Yeni doğan minik bebeklerini sevmeye gidip geliyorum” diyerek ziyaretinin aile ve dostluk odaklı olduğunu söyledi. Doğal ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu, kısa tatilin kendisine iyi geldiğini de dile getirdi.
Yeni yılı nasıl geçirdiği sorulan Özdemir, “Yılbaşını evde, arkadaşlarımla birlikte karşıladım. Kar yağışı vardı, çok keyifli ve huzurlu bir gece oldu” ifadelerini kullandı.
Başrolünde yer aldığı “Eşref Rüya” dizisinin gidişatından oldukça memnun olduğunu vurgulayan başarılı oyuncu, projeyle ilgili olarak, “Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Set enerjimiz inanılmaz iyi, ekip olarak uyum içindeyiz” dedi. Dizideki eğlenceli sahneler ve özellikle Görkem Sevindik’in çok konuşulan performansları hakkında da konuşan Özdemir, her oyuncunun projeye kendi rengini kattığını belirtti.