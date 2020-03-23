Demet Özdemir 'Bencilsiniz' deyip isyan etti 'Yalvarıyorum önlem alın'
Demet Özdemir, Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal medya hesabından 'Evde Kal' çağrısı yaparken sokağa çıkanlara isyan etti.
Son olarak TV8 ekranlarında yayımlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde İbrahim Çelikkol ile beraber rol alan Demet Özdemir, koronavirüs önlemlerine aldırış etmeden dışarı çıkan insanlara sosyal medya hesabından isyan etti.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını 14 binden fazla kişinin canına mal oldu. Türkiye'de de Koronavirüs salgını nedeniyle birçok kişi evlerine kapanırken büyük risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü kişilere de sokağa çıkma yasağı geldi.
Ancak koyulan kurala uymayan vatandaşlar son günlerde güzel havayı fırsat bilerek soluğu dışarıda aldı. Vatandaşların sokağa çıkma ısrarı ise eve kapanan birçok kişiyi çileden çıkardı. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.
Ünlü isimlerden Demet Özdemir de uyarılara rağmen sokağa çıkan kişiler sosyal medya hesabından ateş püskürdü.