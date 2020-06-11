Demet Evgar başına gelenleri bir de şarkıyla anlatıp böyle tiye aldı

Demet Evgar'ın son hali, görenleri epey telaşlandırdı. Evgar'ın botoks mağduru olduğu düşünülürken açıklamayı kendisi yaptı. Evgar, aynı günde hem iki kez arı tarafından sokuldu hem de merdivenden düştü. Başına gelen talihsizlikleri takipçileriyle paylaşan Evgar, arı soktuğu için şişen dudaklarıyla ''Botoks değil dolgu yaptırdım'' diyerek dalga geçti.