Demet Akbağ'ın yüzü eşini kaybettikten sonra ilk kez güldü işte o paylaşım

Eşi Zafer Çika'yı trafik kazası sonucu kaybeden Demek Akbağ, eşinin ölümüyle sarsılmıştı. Akbağ'a yakın dostu Sezen Aksu'dan büyük bir destek gelmişti. Aksu, yakın dostu Demet Akbağ'ı bir an olsun yalnız bırakmamış ve Kanlıca'daki yalısında misafir ederek teselli etmişti.