Demet Akbağ'ın yüzü eşini kaybettikten sonra ilk kez güldü işte o paylaşım
Demet Akbağ, iki ay önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle eşi Zafer Çika'yı kaybettikten sonra derin bir sessizliğe gömülmüştü ki aylar sonra ilk defa yüzü gülerken görüntülendi.
Eşi Zafer Çika'yı trafik kazası sonucu kaybeden Demek Akbağ, eşinin ölümüyle sarsılmıştı. Akbağ'a yakın dostu Sezen Aksu'dan büyük bir destek gelmişti. Aksu, yakın dostu Demet Akbağ'ı bir an olsun yalnız bırakmamış ve Kanlıca'daki yalısında misafir ederek teselli etmişti.
Eşinin vefatı nedeniyle sarsılan Demet Akbağ, aylar sonra yüzü gülmeye başladı. Demet Akbağ, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katıldı. Akbağ, Fatih Terim’in ailesiyle birlikte objektiflere ilk kez gülerken takıldı.
Demet Akbağ ve oğlu Ali'nin tezahüratları ve mutlu anları Fatih Terim'in kızı Merve Terim'in telefonunun kamerasına yansıdı. Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın koyu bir Galatasaraylı olduğu biliniyordu.
Akbağ, eşi için oğluyla beraber Galatasaray'ın şampiyonluğunu böyle kutladı.