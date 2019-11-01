Demet Akbağ'a Kerem Bürsin'in öpüşme itirafı soruldu cevabı herkesi şaşırttı
Demet Akbağ'a geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya'nın öpüşme itirafları sorulunca cevabı herkesi şaşırttı.
Eşi Zafer Çika'nın vefatının ardından ekranlardan ve sahnelerden uzak kalmayı tercih eden Demet Akbağ, geçtiğimiz günlerde "Balçiçek ile Dr. Cankurtaran" programının konuğu oldu.
Programda samimi açıklamalarda bulunan Akbağ'a geçtiğimiz haftalarda gündem olan ''sarımsak yiyip öpüşme sahnesi çekme'' sorusu soruldu.
Usta sanatçı Demet Akbağ'ın cevabı ise herkesi bir hayli şaşırttı. Sarımsağın tadını unuttuğunu söyleyen Akbağ, ''O tip kokan meyve sebze kulise girmezdi, koku seyirciye ve salona gider diye. Bu yüzden sarımsak yemeyi unuttum, tadını unuttum. Yemeye yemeye benim için bir özelliği kalmadı'' demesinin ardından öpüşme itirafında bulundu.
Bugüne kadar birçok dizi, film, tiyatro projelerinde yer alan usta isim, ''Bugüne kadar herhangi bir öpüşmem sahnem olmadı. Ben çok örnek teşkil etmiyorum" dedi.