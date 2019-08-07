Demet Akbağ kamufle olsa da bikinili görüntülenmekten kaçamadı!
Usta oyuncu Demet Akbağ, eşi Zafer Çika'yı kaybetmenin ardından sessizliğe bürünmüş ve içine kapanmıştı. Akbağ, Çeşme'de tanınmamak için kamufle olmaya çalışsa da bikinili yakalanmaktan kaçamadı.
Eşi Zafer Çika'yı acı bir trafik kazasında kaybeden Demet Akbağ, zor günlerinde kendi içine kapanmış ve sessizliğe bürünmüştü. Yaşadığı acıdan dolayı uzun zamandır televizyon ekranlarında göremediğimiz hatta sosyal medyayı bile kullanmaktan vazgeçen Akbağ Çeşme'de görüntülendi.
Yaz sezonunda Çeşme'de güneşin keyfini çıkarırken görüntülenen usta sanatçı, tanınmamak için güneş gözlüğü ve şapka ile kamufle olmaya çalışsa da kameralardan kaçamadı. Akbağ, siyah bikinisi ile sahilde güneşlenirken böyle görüntülendi.
Uzun bir süre güneşlenen Demet Akbağ, yalnızca bir an yemek yemek için yerinden kalktı ve güneşlenmeye devam etti.
Eşi Zafer Çika'nın en yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Demet Akbağ, Çika'nın ölümünün ardından zor dönemler geçirmiş, yakın dostu Sezen Aksu yanında olmuştu.