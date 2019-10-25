Demet Akbağ bombasını Yılmaz Erdoğan açıkladı eşini kaybetmesinin ardından bir ilk
Bir trafik kazasında eşi Zafer Çika'yı kaybetmesinin ardından sessizliğe bürünen Demet Akbağ, aylar sonra izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, geçtiğimiz Mart ayında hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine Demet Akbağ derin bir üzüntü yaşamış ve aylarca ne ekranlarda ne de farklı bir projede görünmüştü.
Demet Akbağ, eşini kaybetmesinin ardından aylar sonra yeni bir iş için harekete geçti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ'ın rol alacağı bir tiyatro oyununu sahnelemeye hazırlandığını açıkladı.
Sevenleri Demet Akbağ'ın bu haberini duyup havalara uçarken, henüz proje ile ilgili bir detay gelmedi. Ancak Akbağ'ın yaşadığı üzüntüyü atlatması, takipçilerini mutlu etti.
Peki Demet Akbağ kimdir?
Demet Akbağ, 23 Aralık 1959 tarihinde İstanbullu bir ailenin kızı olarak Denizli'de dünyaya geldi. Dedesinin memuriyeti nedeniyle çocukluğu Denizli’de geçti.