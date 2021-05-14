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Demet Akalın'ın yüzü düştü! Okan Kurt 'bugün dokunmayın' deyip sebebini açıkladı

Demet Akalın'ın yüzü düştü! Okan Kurt 'bugün dokunmayın' deyip sebebini açıkladı

Yüzünün asık olduğu görülen Demet Akalın'la ilgili gerçeği eşi Okan Kurt açıkladı.

Demet Akalın'ın yüzü düştü! Okan Kurt 'bugün dokunmayın' deyip sebebini açıkladı

49 yaşındaki Demet Akalın ve 10 yaş küçük eşi Okan Kurt ile birlikte Nişantaşı'ndaki bir estetik kliniğinden çıkarken objektiflere yansıdı.

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Demet Akalın'ın yüzü düştü! Okan Kurt 'bugün dokunmayın' deyip sebebini açıkladı

Şeffaf çantasıyla dikkat çeken 49 yaşındaki Akalın, kızı Hira ile telefonla konuşarak, hızlıca otomobiline bindi.

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Demet Akalın'ın yüzü düştü! Okan Kurt 'bugün dokunmayın' deyip sebebini açıkladı

Bu sırada Okan Kurt, meşgul olduğu için hayat arkadaşı adına soruları yanıtladı.

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Demet Akalın'ın yüzü düştü! Okan Kurt 'bugün dokunmayın' deyip sebebini açıkladı

 Kurt, konuyla ilgili, "Demet'e bugün dokunmayın, Beşiktaş yenildiği için çok keyifsiz. Biz de Galatasaray olarak şampiyon oluruz inşallah" diye konuştu. 

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