Demet Akalın'ın yüzü düştü! Okan Kurt 'bugün dokunmayın' deyip sebebini açıkladı
Yüzünün asık olduğu görülen Demet Akalın'la ilgili gerçeği eşi Okan Kurt açıkladı.
49 yaşındaki Demet Akalın ve 10 yaş küçük eşi Okan Kurt ile birlikte Nişantaşı'ndaki bir estetik kliniğinden çıkarken objektiflere yansıdı.
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Şeffaf çantasıyla dikkat çeken 49 yaşındaki Akalın, kızı Hira ile telefonla konuşarak, hızlıca otomobiline bindi.
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Bu sırada Okan Kurt, meşgul olduğu için hayat arkadaşı adına soruları yanıtladı.
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Kurt, konuyla ilgili, "Demet'e bugün dokunmayın, Beşiktaş yenildiği için çok keyifsiz. Biz de Galatasaray olarak şampiyon oluruz inşallah" diye konuştu.
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