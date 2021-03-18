Demet Akalın'ın yerin dibine soktuğu Aleyna Tilki yaşıyla vurdu
Şarkıcı Demet Akalın Aleyna Tilki'yi sözleriyle yerin dibine gömmüştü. Genç şarkıcının cevabı gecikmedi.
Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde bir dönem çok iyi anlaştığı Aleyna Tilki'ye demediğini bırakmadı. Aleyna Tilki de Akalın'ın sözlerinin altında kalmadı ve ünlü şarkıcıyı yaşından vurdu. İkilinin arasındaki soğuk rüzgarların yerini fırtınalar alacak gibi duruyor.
Demet Akalın, genç şarkıcı Aleyna Tilki'yi şu sözlerle eleştirdi:
"Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor, Kimse bana destek olmuyor demiş, biz destek olsak ne olacak?''
''Bize kimse destek olmadı. Ben ilk çıktığında ona çok destek oldum. Ben dünya starı olacağım deyip 3 sene sonra çocuk dizinde başrol oldu. Artık Hira bile izlemiyor onun dizisini."
Tilki, Akalın'ın bu sözleri sorulunca ise şunları söyledi:
''Hiç takip etmiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz setten son gün diye paylaşım yaptım inanılmaz çalıştım. İlk İngilizce şarkımı çıkarıp çalıştığım ekip geçtiğimiz gün Grammy aldı.''