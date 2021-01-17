Demet Akalın'ın tatil pozlarına tepkiler çığ gibi! Makyajsız hali olay oldu
Demet Akalın sosyal medya hesabından paylaştığı tatil pozlarına takipçilerinden tepki yağdı.
Demet Akalın, hafta içi her gün Alişan'la birlikte sunduğu Sabah Sabah programının yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Akalın, Uludağ’da kayak sezonunu açtı.
118
Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile pozlarını Instagram'dan paylaştı.
218
Sokağa çıkma yasaklarına rağmen kayak merkezine gitme izni verilmesi Akalın'ı mutlu etti.
318
Koronavirüsten her fırsatta çok korktuğunu söyleyen Akalın kayak merkezini duyunca korkusunu unuttu.
418