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Demet Akalın'ın tatil pozlarına tepkiler çığ gibi! Makyajsız hali olay oldu

Demet Akalın sosyal medya hesabından paylaştığı tatil pozlarına takipçilerinden tepki yağdı.

Demet Akalın, hafta içi her gün Alişan'la birlikte sunduğu Sabah Sabah programının yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Akalın, Uludağ’da kayak sezonunu açtı. 

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Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile pozlarını Instagram'dan paylaştı.

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Sokağa çıkma yasaklarına rağmen kayak merkezine gitme izni verilmesi Akalın'ı mutlu etti. 

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Koronavirüsten her fırsatta çok korktuğunu söyleyen Akalın kayak merkezini duyunca korkusunu unuttu.

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